Александр Иванов рассказал о реакции Розенбаума и Трофимова на то, как он перепел их песни

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов рассказал, почему после начала СВО ему захотелось исполнить две песни – «Родина» Сергея Трофимова и «Стрекоза» Александра Розенбаума. Его слова приводит aif.ru.

«У меня патриотической лирики много со времен еще 1980-х годов, когда начиналась перестройка. <…> А когда вся эта тревожная мировая ситуация перекинулась на нашу страну, в начале СВО мне захотелось конкретных высказываний на этот счет, захотелось быть со своей страной, захотелось что-то важное сказать. И я обратился к Сереже Трофимову на предмет возможности переработки его композиции “Родина”. А Александр Яковлевич Розенбаум разрешил мне использовать свою “Стрекозу”», - поделился музыкант.

Исполнитель отметил, что ему удалось создать две «хорошие, красивые баллады о сегодняшнем времени». При этом, по его словам, Трофимов и Розенбаум «сказали, что это замечательная переработка и новое прочтение этих композиций».

Кроме того, Иванов уточнил, что нередко попадал в ситуации, когда композиторы отказывали ему исполнении своих песен. Он добавил, что спокойно относится к подобной практике.

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