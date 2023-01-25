«Руки оторвете»: праздник пятилетнего сына Дмитрия Маликова чуть не обернулся трагедией

Певец Дмитрий Маликов и его супруга Елена Изаксон отпраздновали день рождения сына Марка. Звездному наследнику исполнилось пять лет. Семья организовала пышное торжество, которое чуть не обернулось трагедией.

Музыкант опубликовал в соцсетях видео с мероприятия, на котором была его жена и приглашенный актер в костюме клоуна. Он и сам Дмитрий держали именинника за руки и подкидывали на мячике. Ребенок подлетал чуть ли не до потолка, что очень настораживало его маму. Елена в какой-то момент так испугалась, что сделала взрослым замечание.

«Руки оторвете!» — переживала звезда.

Маликов не прокомментировал ее фразу, но признался, что является счастливым человеком. Он очень любит сына, у которого в этом возрасте уже множество увлечений. Он занимается боксом и рисованием, но особенно приятно, что ему нравится музыка. Возможно, наследник пойдет по стопам знаменитого папы.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Маликов отказался помочь дочери с открытием магазина. Стефания Маликова старается соответствовать статусу своих звездных родителей. Так, на днях стало известно, что девушка открыла бутик в центре Москвы. Поздравить Стешу с таким важным событием пришла ее семья.