«Руки-ноги не двигаются»: Александр Домогаров терпит адские муки на сцене

Актер театра и кино Александр Домогаров в новом интервью признался, что ему приходится тяжело на сцене. Несмотря на боль, звезда все равно выходит к публике, чтобы порадовать ее своим творчеством. 12 июля народному артисту России исполнилось 60 лет.

Домогаров рассказал о творчестве и о той цене, которую ему приходится платить за любовь поклонников. Даже в свой юбилей мужчина выйдет на сцену, в Театре Российской армии состоится премьера спектакля «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова.

Актер говорит, что роль Евгения Арбенина далась ему с трудом. Он порассуждал о жизни героя. По его словам, каждый поворот сюжета вызывает у него вопросы.

«Опять я иду по пути адовой муки, опять у меня руки-ноги не двигаются, опять не знаю, как говорить — речевой аппарат не доносит ту мысль, которую я хочу, он еще не слушается меня так, как должен», – цитирует звезду StarHit.

Александр признается, что знал о трудностях и физически ему приходится тяжело. Но по-другому народный артист не умеет. По словам знаменитости, сейчас театр стал для него практически домом, где он проводит очень много времени.

Ранее актер Александр Домогаров рассказал, что следит за взрослым сыном. Звездный папа отметил, что наследник дает ему советы, но иногда они все же не понимают друг друга.