Актер Александр Домогаров рассказал, что следит за взрослым сыном

Актер Александр Домогаров на пресс-конференции, посвященной предстоящему 60-летию, ответил на вопросы о судьбе сына.

Об сообщает mk.ru.

Актер рассказал, что следит за творчеством сына, который делает успехи в режиссерской сфере. Так Домогаров-младший снял фильм «Пальма», за который получил даже Гран-при фестиваля в 2021 году.

Домогаров отметил, что взрослый сын дает ему советы. Актер отметил, что из-за того, что они в разных профессиях, иногда родственники друг друга не понимают.

«Ты рассуждаешь с точки зрения артиста - мне не интересно», — процитировал сына Александр.

Домогаров отметил, что увлекающийся серьезной литературой сын проделал большую работу, но теперь важно преодолеть все трудности и двигаться дальше, не останавливаясь на достигнутом.

«Семья Домогаровых большая», — добавил Александр, подтвердив, что всегда готов помочь сыну.

Ранее актер Александр Домогаров заговорил об отъезде из России. Он сообщил, что не планирует покидать родную страну.