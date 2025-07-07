«Руки могут трястись на фоне стресса»: раскрывшей проблемы со здоровьем Алле Пугачевой поставили диагноз

Признавшейся в проблемах со здоровьем Алле Пугачевой могут поставить страшный диагноз. В беседе с «Абзацем» врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин раскрыл, почему у певицы начали трястись руки.

После непрекращающихся слухов 76-летняя Алла Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем. Эмигрировавшая певица снимала мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и дочь на видео и призналась, что у нее затряслись руки. По мнению Андрея Кондрахина, это может происходить из-за стресса или усталости. Медик предположил, что артистка уже с трудом может держать телефон в руках.

«Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. Руки могут трястись от возникающего напряжения в определенном месте на фоне стресса или усталости от тяжестей. Возможно, ей уже трудно держать телефон на вытянутых руках», — заявил Андрей Кондрахин.

При этом эксперт отметил: трясущиеся руки Аллы Пугачевой вряд ли связаны с сердечными проблемами.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» уже давно страдает от проблем со здоровьем. С 2006 года Алла Пугачева болеет сахарным диабетом, а в 2010-х перенесла операцию на сердце, ей было установлено четыре стента. Позднее у певицы также появилась возвратная стенокардия. Кроме того, у артистки скачет давление, она страдает подагрой.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России в Израиль. В эмиграции певица унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой».

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой заговорила о состоянии артистки: «У нее ноги, сердце…»

*признан иноагентом на территории РФ