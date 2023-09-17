Нашли в груди пуговицы: Успенская снова заговорила о пластике у Хайдарова

Певица Любовь Успенская поделилась новыми подробностями пластики у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Оказалось, что исполнительница провела под наркозом семь часов, а в груди у нее нашли пуговицы.

Успенская раскрыла детали силиконового скандала в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ. По ее словам, врач сам рекомендовал обновить внешность. Однако результаты не порадовали певицу.

«Он делал меня семь часов, семь часов держал под наркозом! Я была вся перебинтованная, завязанная. Я когда все это увидела, мне стало плохо», — поделилась горем звезда.

На перемирие с Хайдаровым исполнительница не готова. Она намерена довести дело с разбирательством до конца и предупредить всех об опасности проведения операций у хирурга. Так, Успенская уже отговорила от посещения врача телеведущую Яну Кошкину.

Продолжая разговор о последствиях операции, Любовь добавила, что после хирургического вмешательства в ее груди нашли пуговицы. А позже Успенской стала известна история певицы Славы.

Ранее Хайдаров ответил на обвинения звездных пациенток. Звездный хирург считает, что Успенская обиделась на него из-за «попадания в возрастную категорию».