«Руки чесались удалить сообщения»: Лера Кудрявцева сделала признание после откровений об алкоголизме мужа

Лера Кудрявцева вышла на связь после откровений о безуспешной борьбе с алкоголизмом мужа. В своем Telegram-канале телеведущая призналась, что не удалила свой «крик души» из-за массовой поддержки поклонников.

Недавно Лера Кудрявцева, которая уже уходила от супруга в 2024 году из-за его алкоголизма, призналась, что устала бороться с зависимостью Игоря Макарова. Артистка в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила мужа, но ее усилия оказались напрасными.

«Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. <…> Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. <…> Я сдаюсь… И рыдаю. Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала «созависимой». Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать», — поделилась Лера Кудрявцева.

Придя в себя после откровенностей, знаменитость объяснила, почему решила оставить свои эмоциональные сообщения в личном блоге.

«Доброе утро, мои подписчики! Вас стало немного больше за эти пару дней. Неудивительно, время «интересантов». Я рада вас видеть на своем канале в любом случае. Конечно, руки чесались удалить сообщения, но… Я получила от вас такой мощный фидбэк, что решила оставить. И я вам благодарна за ваши откровения, истории из вашей жизни и доверие ко мне», — высказалась телеведущая.

Артистка напомнила, что в каждой семье бывают свои проблемы, которые можно решить.

«Человек человеку друг! Никогда не забывайте об этом! <…> Идеальные картинки оставим для цац!» — заявила знаменитость.

Напомним, в 2024 году Лера Кудрявцева и Игорь Макаров уже переживали кризис в отношениях. В январе артистка заявила, что ушла от супруга после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы хоккеиста с алкоголем. Позднее телеведущая призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

Ранее в окружении мужа Леры Кудрявцевой заявили о серьезных проблемах хоккеиста.