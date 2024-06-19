«Рухнуло в один момент»: почему София Ротару отдалилась от России

Многие российские артисты уехали из страны после начала спецоперации на Украине. В их числе оказалась и София Ротару. Лидер группы «7Б» Иван Демьян объяснил, почему певица поменяла свою позицию.

Рок-музыкант отметил, что у артистов часто меняются взгляды. Артистка говорила правильные вещи, пока у нее не забрали недвижимость в Ялте.

«Потом потеряла недвижимость в Ялте — замки и так далее. Всё это рухнуло в один момент. Она и выбрала такую позицию (отдалиться от России — прим. «Страсти»)», — сказал Демьян в интервью Абзацу.

Он сравнил ситуаций с изменением отношения к России со стороны Ротару и Аллы Пугачевой. Демьян пояснил, что наша страна приподняла Примадонну «в небеса», но она «переобулась» и теперь живет за рубежом. Поведение артисток музыкант не одобрил и назвал неправильным.

Разговоры о национализации виллы Ротару в Крыму идут с начала СВО. Сперва из недвижимости хотели сделать ЗАГС, однако теперь «Ветераны России» выступили с новым предложением. Они направили обращение генпрокурору Игорю Краснову, чтобы ведомство вышло в суд с иском об изъятии виллы. Активисты убеждены, что певица приобрела здание незаконно. По их мнению, недвижимость подойдет для размещения госпиталя и санатория для реабилитации бойцов.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как живет София Ротару после начала СВО.