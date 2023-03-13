Рухнула прямо на асфальт: 56-летняя Наталья Штурм пострадала в свадебном путешествии с миллионером

В минувшие выходные стало известно, что певица Наталья Штурм улетела в свадебное путешествие вместе с женихом-миллионером по имени Альберт. Бизнесмен сделал предложение артистке в конце 2022 года и преподнес ей кольцо с редким драгоценным камнем красно-оранжевого цвета. О свадьбе влюбленные не объявляли, зато в романтический отпуск уже отправились. Для совместного отдыха они выбрали карибский остров Сен-Мартен. Однако уже в первые дни певица смогла серьезно пострадать.

Путь до своего «рая» жених с невестой преодолевали непросто. Он занял 36 часов, так как в Стамбуле Наталье сообщили, что ее рейс был отменен из-за забастовки в Париже. В итоге ей пришлось лететь сначала в Брюссель, а уже после во Францию и на Сен-Мартен. Правда, к тому времени, когда вокалистка увидела долгожданный залив, она была уже сильно уставшей и не спала почти двое суток.

В таком состоянии Штурм прогуливалась по бордюру около бассейна, и в какой-то момент ее ноги заплелись, и она рухнула прямо на асфальт, сильно ударившись бедром.

«Но от усталости ноги заплелись, и я со всего маха грохнулась не в бассейн, а прямо на асфальт. Меня пронзила дикая боль. Друзья, которые меня встречали, очень испугались. К счастью, ничего не сломала, но ушибы очень сильные», - рассказала Наталья Штурм.

В результате падения у певицы остались ссадины на руке и бедре. И теперь ей приходится принимать обезболивающие, чтобы как-то справляться с дискомфортом в теле. Исполнительница надеется, что все синяки скоро пройдут, потому что она собиралась заняться на Карибах парусным спортом. «Главное, головой не ударилась», - заключила Наталья.

Ранее Штурм поделилась информацией о необычном подарке, который пообещал подарить ей жених Альберт.