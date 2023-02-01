«Деньги и удача»: бойфренд Натальи Штурм подарит ей «заговоренные» свечи

Певица Наталья Штурм поделилась информацией о необычном подарке, который пообещал подарить ей её ухажер Альберт.

Оказывается, молодой человек собирается преподнести артистке «заговоренные на удачу и деньги» свечи.

Дело в том, что изготовление свечей - это его хобби, - рассказывает Штурм, - а вот деньги и удача мне как раз-таки просто необходимы. Но я ему уже пообещала, что если вдруг сказочно разбогатею от его подарка, то обязательно с ним поделюсь, так как я девушка не жадная.

Также Наташа подчеркнула, что и без изотерических практик с трансцендентными подарками у них с возлюбленным все прекрасно.

Штурм заверила, что избранник во всем ее поддерживает. К тому же, они планировали отправиться на отпуск на остров в Карибском море, но в самый последний момент оказалось, что для этого понадобится виза.

Альберт успокоил свою любовь, и теперь влюбленные ищут другое место, где можно отдохнуть, - сообщает Газета.Ru.