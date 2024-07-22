«Рухнула и растерялась»: Вера Брежнева рассказала о смене взглядов после отъезда из РФ

Известная певица Вера Брежнева рассказала, как изменились ее взгляды на жизнь после отъезда из России. Соответствующее признание артистки прозвучало в подкасте на YouTube-канале WOMAN INSIGHT.

По словам артистки, в России у нее было множество «внешних источников поддержки», вокруг нее все было стабильно. После отъезда из РФ, как призналась Брежнева, она утратила стабильность в жизни.

«У меня было много внешних источников поддержки, на которые я полагалась. Но в один момент все они исчезли. Оказалось, что без этих опор я сама рухнула. Все вокруг было устроено и стабильно. <…> Таким образом, я распалась на кусочки и потерялась», — заявила певица.

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» подчеркнула, что после развода с Константином Меладзе она была вынуждена полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. Она уточнила, что училась слушать себя и ориентироваться исключительно на свои желания и потребности.

«Произошла полная перестройка, и постепенно я начала снова строить себя по кирпичику», — отметила звезда.

Ранее Вера Брежнева эмоционально высказалась о разводе с Константином Меладзе.