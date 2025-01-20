«Рукастый человек»: Клара Новикова поздравила Ирину Аллегрову с днем рождения

Юмористка Клара Новикова много лет приятельствует с певицей Ириной Аллегровой: снималась в программе Регины Дубовицкой, часто бывала с ней в гримерках в концертном зале «Россия». В день рождения артистки она поздравила Аллегрову и назвала рукастым человеком.

Комментарий Новиковой приводит mk.ru.

Юмористка отметила, что Аллегрова «сосредоточенная» во время подготовки к выступлению. Новикова назвала ее «любимой людьми певицей» и напомнила, что песни исполнительницы звучат на дискотеках и на домашних праздниках.

По словам артистки эстрады, Аллегрова хорошо готовит и печет.

«Она вообще - очень рукастый человек. Я ее поздравляю с днем рождения!» - поделилась Новикова.

Юмористка уверена, что Аллегрова не считает годы.

«В ней достаточно мудрости, чтобы все понимать. Ира - девочка мудрая», - добавила Новикова.

Напомним, 20 января Аллегровой исполнилось 73 года. В день рождения композитор Игорь Крутой призвал певицу прекратить затворничество.