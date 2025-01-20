Игорь Крутой призвал Аллегрову прекратить затворничество в день ее 73-летия

Игорь Крутой призвал Ирину Аллегрову прекратить затворничество в день ее 73-летия. Композитор трогательно обратился к певице в соцсети.

Ирине Аллегровой исполнилось 73 года. Игорь Крутой, которого с именинницей связывают долгие годы творчества, публично поздравил ее с днем рождения. Так, музыкант назвал Аллегрову своей «главной певицей», отметив успех альбомов «Тучи разведу руками» и «Незаконченный роман». Крутой с досадой упомянул, что артистка давно не выступает и призвал ее вернуться на сцену.

«Ты действительно стала главной моей певицей, чему я несказанно счастлив! Дорогая Ирочка, прекрати затворничество, народная любовь к тебе не иссякнет, здоровья и счастья тебе!» — высказался музыкант.

Также к поздравлениям присоединился Игорь Николаев. Композитор опубликовал архивный кадр с артисткой и заявил, что они сделали «много всего прекрасного».

«Еще один день рождения и еще один повод признаться, что ты — ярчайшая страница в моей жизни и в творчестве. Целую, обнимаю, люблю, поздравляю!» — заявил Игорь.

Сама именинница не комментировала обращения звездных коллег.

Ранее композитор Игорь Крутой заявил, что ему не для кого писать песни. Подробности читайте в этой новости.