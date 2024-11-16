«Руками играть нельзя»: Павел Деревянко и Артем Дзюба пошутили друг над другом в соцсетях

Павел Деревянко высмеял Артема Дзюбу в соцсетях, попросив совет у футболиста.

Актер Павел Деревянко готовится сыграть в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал». Артист обратился в соцсетях за советом к футболисту Артему Дзюбе и пару раз подколол его.

«А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь. Всем советы вокруг раздаешь. Ну, подскажи мне какой-нибудь финт на поле. Руками играть нельзя, это я знаю. А что еще?» — задался вопросом он.

Ответ футболиста не заставил себя ждать — он заявил, что едва ли его советы помогут актеру на поле.

«Фамилия у тебя говорящая. Но против „Амкала“ даже у тебя есть шансы. Руками не надо. Даже здесь ты не сможешь ничего. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталанные. Это в твоем случае», — заявил спортсмен.

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