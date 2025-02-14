«Рука у вас не будет работать»: Ольга Хохлова получила травму во время спектакля

Актриса Ольга Хохлова рассказала о том, как получила травму руки во время спектакля и перенесла операцию. В интервью «7Дней.ru» она вспомнила о том, что услышала от врачей тревожные новости.

С недавних пор артистка играет мачеху в спектакле «Золушка» во МХАТе имени Горького. Ольга назвала постановку замечательной, но без трудностей не обошлось. Однажды она неудачно упала во время танца на больших каблуках.

«Шапка улетает на задник, я за ней ползу, надеваю, встаю и продолжаю танцевать, хотя плечо болит невыносимо. Потом встала на табуретку, спела свой сольный кусок, а затем еще и дотанцевала — с искрами в глазах. Оказалось, я сильно повредила связку на плече», – поделилась звезда.

Хохлова обратилась к своему брату, который работает детским хирургом в Братске. Он посмотрел КТ и сказал, что необходима операция. Тогда женщина не поверила родственнику и считала, что все хорошо – ведь могла двигать рукой. Надеялась на действие мази.

«Через пять месяцев я все равно сделала операцию. Потому что мне сказали: «Выбирайте сами: мы режем, и вы останетесь в профессии, либо операцию не делаем, но рука у вас не будет работать», – добавила актриса.

Ольга отметила, что после выписки из больницы полтора месяца ходила в гипсе.

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