«Рука побаливает»: получивший ожог Филипп Киркоров пожаловался на здоровье

Филипп Киркоров сообщил, что до сих пор испытывает боли из-за ожога. Слова певца передает The Voice.

В Москве состоялась премьера акробатического шоу «Аукцион», которую посетил Киркоров. Выйдя к прессе, Филипп заговорил о своем здоровье после полученного ожога. Артист признался, что до сих пор испытывает боль, но, в целом, оценивает состояние как удовлетворительное.

«Рука еще побаливает, конечно, но, в целом, все нормально. Живы будем — не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — высказался он.

Также Филипп прокомментировал резкое похудение. По словам певца, он не знает, как угодить всем. Киркоров намекнул, что доволен своей спортивной формой.

«То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем? Не угодишь. Вот какой есть, такой есть», — резюмировал артист.

Напомним, певец получил травму во время концерта. Из-за ожога он провел некоторое время в больнице.

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