Филипп Киркоров передумал продавать дом в Майами: сколько стоит элитная недвижимость

Певец Филипп Киркоров снял с продажи особняк в Майами, от которого пытался избавиться в феврале 2024 года. По данным Kp.ru, артист мог передумать, так как стоимость дома значительно возросла за последние годы. Сейчас недвижимость оценивается примерно в 675 млн рублей.

Особняк в США исполнитель хита «Единственная моя» приобрел накануне рождения дочери Аллы-Виктории. Он расположен в элитном загородном клубе La Gorce, на территории есть поле для гольфа, большой бассейн. А внутри несколько спален с дизайнерским ремонтом. До пандемии Филипп очень любил там отдыхать. Но после начала СВО активисты стали требовать изъятия недвижимости, и Киркоров решил ее продать.

Покупал дом певец за 4 млн 750 тысяч долларов. Но со временем рыночная стоимость возросла до 8 млн 590 тысяч долларов. Именно такой ценник и был указан на сайте по продаже недвижимости в 2024 году. Однако сейчас объявление больше не актуально. Вероятно, либо не нашелся покупатель, либо Филипп решил подождать лучшего времени для сделки.

К слову, пока из-за особняка в Майами Киркоров лишь терпит убытки. Дело в том, что он отдает налоги в размере 95 тысяч долларов. Также он платит паре из Бразилии, которая присматривает за домом в его отсутствие.

Ранее Филипп Киркоров подарил Анне Asti на день рождения сумку-жабу.