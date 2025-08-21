«Рука никак не пройдет»: Киркоров рассказал о самочувствии

Певец Филипп Киркоров приехал в Казань на фестиваль «Новая волна» и рассказал о самочувствии. Он признался, что рука так и не проходит.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Певец прибыл в Казань в числе первых. 58-летний исполнитель приехал к месту проведения фестиваля в сопровождении директора на черном «Мерседесе». Недавно артист вернулся из Греции, он рассказал, что «отдохнул хорошо». Единственное, что не перестает тревожить певца, рана на руке после ожога.

«Все болезни позади. Рука все никак не пройдет, но ничего. Шрамы украшают мужчину», — сообщил Киркоров журналистам.

На мероприятие он приехал с 13 чемоданами, в которых костюмы артиста. Киркоров выступит с четырьмя номерами – для каждого продуман свой образ. В Казани певец планирует устроить шопинг. По этому поводу он шутит: «Надеть-то нечего».

Ранее сообщалось, что Киркоров чуть не упал на репетиции «Новой волны». Певца спас ассистент, который вовремя его подхватил.