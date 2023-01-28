«Рука немеет и отнимается»: Евгения Миронова подкосило из-за мистики

Евгений Миронов, привыкший испытывать себя в разных амплуа, выбрал образ крестителя Иоанна. На вручении наград актер признался, что после съемок сильно пострадал, будто была замешана мистика.

Миронов рассказал, что почувствовал боль в позвоночнике, когда ехал в поезде до Перми. Вскоре у него начала отниматься и неметь рука.

По возвращении в Москву, артист направился к лучшим врачам и даже пробовал народную медицину, включая иглоукалывание. Ничего не помогало, симптомы облегчались лишь ненадолго.

Думая, что это знак свыше, Миронов начал серьезнее подходить к выбору ролей. Сейчас актер избавился от болей в спине и проблем с рукой.

Ранее мы писали, что Евгений Миронов заинтриговал поклонников снимком с детьми.