Евгений Миронов заинтриговал поклонников снимком с детьми: «Дом построили, сына родили, дерево посадили…»
Фото: Instagram Евгения Миронова
53-летний Евгений Миронов — один из самых скрытных отечественных актеров. Несколько месяцев назад в Сети появились первые фото артиста с предполагаемым сыном, рожденным суррогатной матерью. А теперь пользователи Сети обсуждают новый снимок в блоге Миронова — в честь 20-летия фестиваля «Черешневый лес» Евгений посадил деревце в саду, однако внимание привлек мальчик, с которым позирует актер.
«Племянники с вами, а где ваш сын?», «Какие вы славные!», «Как похожи племянники», «Какие у Вас чудные мальчики!», «Осталось еще построить дом», «Дом построили, сына родили, дерево посадили… Программа выполнена?», «Дети ваши?», «Какие красавчики», — пишут комментаторы.
Напомним, СМИ сообщали, что у Евгения Миронова есть пятилетний сын Петр. Знакомые актера рассказали, что мальчик много времени проводит со знаменитым отцом, а в театре Наций, которым руководит Евгений, у него даже есть отдельная комната для отдыха и игр.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, Starface
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!