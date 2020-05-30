Евгений Миронов заинтриговал поклонников снимком с детьми: «Дом построили, сына родили, дерево посадили…»

«Племянники с вами, а где ваш сын?», «Какие вы славные!», «Как похожи племянники», «Какие у Вас чудные мальчики!», «Осталось еще построить дом», «Дом построили, сына родили, дерево посадили… Программа выполнена?», «Дети ваши?», «Какие красавчики», — пишут комментаторы.

Напомним, СМИ сообщали, что у Евгения Миронова есть пятилетний сын Петр. Знакомые актера рассказали, что мальчик много времени проводит со знаменитым отцом, а в театре Наций, которым руководит Евгений, у него даже есть отдельная комната для отдыха и игр.