Решил сделать из жены звезду? Зачем Цекало привез Дарину Эрвин в Россию

Проживающий в США продюсер Александр Цекало вместе с молодой женой прилетел в Россию и спровоцировал слухи, что будет снимать Дарину Эрвин в сериале «Джайв». Представители компании «Среда», выпускающей проект, заверили, что это неправда.

«В проекте «Джайв» Дарина Эрвин не будет принимать участия», — заявили NEWS.ru в пресс-службе «Среды».

При этом журналистам не ответили на вопрос, снимается ли Эрвин в других проектах Цекало.

О старте съемок сериала «Джайф» стало известно 4 августа. Фильм рассказывает историю человека, мечтающего победить в соревнованиях по бальным танцам. Цекало – один из продюсеров проекта. В картине снимутся актрисы Анна Снаткина и Анастасия Уколова, Давид Сократян и Антон Васильев.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал ФНС разобраться, как Александр Цекало выводит деньги из РФ. Также он обратил внимание на то, что Александр не выступал с поддержкой в адрес России и не обозначал политическую позицию. По мнению Бородина, продюсер поступает непатриотично.