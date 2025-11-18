«Ругают ни за что»: актриса Евгения Осипова вступилась за Анастасию Волочкову

Актриса Евгения Осипова заявила, что Анастасию Волочкову ругают ни за что. Об этом сообщает The Voice.

Участница нашумевшего реалити-шоу «Звезды под капельницей» Евгения Осипова оказалась среди звезд, которые испытывают проблемы с зависимостями. В проекте также приняли участие Рома Желудь, Никита Джигурда, Маша Малиновская, Анастасия Волочкова и другие.

Осипова на шоу сблизилась с Волочковой. По словам актрисы, балерине удалось расположить ее к себе.

«Волочкову сейчас ругают ни за что. А она произвела на меня очень теплое впечатление: спокойная, внимательная, отлично выглядит. Мне кажется, она играет свою роль, у нее свой образ и это ее право. В шоу-бизнесе многие живут именно так», — объяснила она.

Такого же мнения Осипова придерживается и о Никите Джигурде.

