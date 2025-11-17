«Какую же лютую жесть показывают… Это же больные люди»: Оскара Кучеру возмутило шоу о звездах-«алкоголиках»

Оскар Кучера жестко «прошелся» по новому шоу «Звезды под капельницей» с участием Анастасии Волочковой и других артистов. В своем Telegram-канале актер назвал происходящее на проекте «лютой жестью» и выступил против того, чтобы звезд показывали в неприглядном виде.

14 ноября на канале «Пятница!» состоялась премьера реалити-шоу «Звезды под капельницей», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение от зависимостей в рехабе и начать жизнь с чистого листа. Среди участников проекта оказались Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Рома Желудь, Евгения Осипова и другие артисты. Оскар Кучера пожалел коллег, которых выставляют «алкоголиками» на всеобщее обозрение. Телеведущий осудил создателей программы, которые делают рейтинги за счет больных людей.

«Какую же лютую жесть показывают в шоу про алкоголиков-звезд… Они их, судя по всему, специально напаивают… Мне так жалко этих несчастных Джигурд, Волочковых и прочих Желудей. Это какое-то дно. Я понимаю, рейтинги и так далее, но это же больные люди и выставлять их в таком виде… Грустно», — высказался Оскар Кучера.

