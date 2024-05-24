Ругавшаяся с Марией Погребняк Женя Искандарова поздравила ее с грядущей свадьбой. Об этом сообщает The Voice.

Конфликт между Марией Погребняк и Женей Искандаровой вспыхнул во время съемок проекта «Сокровища императора». Они обвиняли друг друга в нечестной игре. Судя по всему, стендап-комик не забыла своей обиды на Погребняк, поэтому когда журналисты попросили ее прокомментировать новости о свадьбе светской львицы, та с долей иронии поздравила ее.

«Я, кстати, забыла, но я поздравляю Марию Погребняк со скорым замужеством. Я думаю, если этот человек будет счастлив, то все остальные тоже будут счастливее», — заявила она.

При этом Искандарова отметила, что не общается с Погребняк, но до сих пор помнит стресс, который испытывала во время совместных съемок с блондинкой.

«С Марией нам даже, к сожалению, не доводилось прямо вот так вот встретиться. Наши графики не совпадают. Но у нас, кстати, с Кариной Кокс совпали графики! Поэтому мы нервничаем одновременно, ну понимаете», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк раскрыла подробности подготовки к свадьбе с возлюбленным.