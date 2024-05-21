«Мы уже придумали имена детям»: Мария Погребняк рассказала о будущей свадьбе с возлюбленным

Недавно бизнесвумен и блогер Мария Погребняк объявила о том, что выходит замуж за хоккеиста и бизнесмена Игоря Головинского спустя меньше года после развода с футболистом Павлом Погребняком. В беседе с изданием StarHit знаменитость раскрыла, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, и рассказала о подготовке к свадьбе.

Мария Погребняк призналась, что предложение стало для нее неожиданностью. Пара гуляла вместе в Лужниках, когда Игорь Головинский предложил блогеру стать его женой.

«Внезапно Игорь просит подержать коробочку, я на автомате беру ее и кладу себе на колени. Потом поворачиваюсь и спрашиваю: „Что это?“ Через несколько секунд понимаю — нужно открыть. Я очень сильно растерялась, вела себя глупо, нелепо», — рассказала Мария Погребняк.

Знаменитость ответила «да» и поделилась радостной новостью с сыновьями. Мария Погребняк отметила, что ее сыновья, 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей, «хорошо ладят» с ее избранником.

Блогер рассказала о подготовке к грядущей свадьбе.

«Думаем, как лучше сделать. Может, все организуем позже, так сказать, в безопасный период. После росписи я бы отправилась отдыхать. Столько событий было за последнее время, столько мероприятий, что хочется просто расслабиться и вдвоем улететь на море», — призналась бизнесвумен.

Мария Погребняк подчеркнула, что они с избранником планируют детей и даже уже придумали им имена.

«Я детей очень люблю, хочу до талого дочку. То есть мы все на берегу обсудили. Мы взрослые люди, поэтому уже придумали имена — если будет девочка, назовем Россияной, если мальчик — Владимиром», — заявила знаменитость.

Также блогер объяснила, что скрывает лицо своего возлюбленного, поскольку он «не хочет быть медийным человеком» и «стесняется».

Ранее мы писали о том, что раскрыта цена помолвочного кольца Марии Погребняк.