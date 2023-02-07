«Ругаться в путешествии»: Татьяна Брухунова после поездки в Турцию заговорила о ссорах с Петросяном

Помощница юмориста Евгения Петросяна, а ныне его жена Татьяна Брухунова активно ведет соцсети, где общается со своими поклонниками. Многие интересуются, как девушка решает конфликты, которые возникают в отношениях с мужем. Особенно, когда супруги ругаются во время отдыха.

Один из подписчиков Татьяны намекнул на то, что опытный артист, скорее всего, любит расслабленный отдых. Тогда как его жена предпочитает посещать экскурсии и ходить по музеям. Брухунова отмечает, что у них с избранником все получается легко. Они не ссорятся по таким поводам. Тем более что шатенка может спокойно улететь в путешествие одна.

«Почему нужно ругаться в путешествии? Я взрослый человек, компания у меня аналогичная. К тому же я давно уяснила, что взрослый человек этот тот, кто знает цену здоровым отношениям и не важно дружеским или супружеским. Я легко извиняюсь, если знаю, что не права», – поделилась жена юмориста с фанатами.

На днях Татьяна была в Стамбуле, где проводила время без Петросяна. Она жаловалась на грязные улицы и курящих жителей. В соцсетях девушка призналась, что у них с городом не случилось «любви».