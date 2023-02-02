«Любви не случилось»: Татьяна Брухунова бросила мужа Евгения Петросяна

Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна смогла не только стать хорошей сотрудницей, но и влюбить в себя мужчину. Татьяна Брухунова вышла замуж за артиста и родила от него сына Вагана. Многие не верят в искренность чувств девушки и считают, что она использует комика. Недавно она намекнула на то, что в их браке действительно есть проблемы.

Звезда соцсетей показала, как пребывает в аэропорту и готовится к вылету. Она призналась поклонникам, что в ее жизни был непростой период, поэтому ей нужно немного отдохнуть. По расстроенному виду девушки многие решили, что она намекает на личную жизнь. Тем более что Татьяна бросила мужа и улетела одна.

Через некоторое время Брухунова вернулась к поклонникам. Она показала, что будет наслаждаться отдыхом в Стамбуле. Но избранницу юмориста разочаровал крупный город Турции со множеством достопримечательностей. Она поделилась живописными кадрами, но рассказала, что не испытала радостных эмоций.

«Любви не случилось! Очень грязно. Бездомные всюду лежат, едят, спят. Курят везде и все», – пожаловалась Татьяна в соцсетях.

Поклонники согласились с Татьяной, но выразили надежду, что в другие дни жена артиста сможет найти что-то интересное, что поднимет ей настроение.

Ранее мы писали о том, как 77-летний Евгений Петросян с болью рассказал о своем исчезновении.