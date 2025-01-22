«Ругать меня не надо»: что сказал Янис Тимма перед самоубийством

Латвийский баскетболист Янис Тимма перед самоубийством попал на камеру видеонаблюдения, установленную у входа в хостел. Спортсмен держал в руках смартфон и записывал голосовое сообщение, которое смогла расшифровать специалист по технике речи Ксения Телешова.

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале она напомнила, что родной язык Тиммы – латышский, но свои, предположительно, последние слова он сказал по-русски.

«Нам удалось расшифровать такие слова: "Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня... не надо меня обвинять... Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да... И все...? Давай-давай"», — процитировала баскетболиста Телешова.

Как предположили эксперты в студии, перед смертью Янис хотел связаться с бывшей женой, экс-солисткой группы «ВИА Гра» Анной Седоковой. Не дозвонившись, баскетболист стал записывать голосовые сообщения экс-возлюбленной.

По некоторым данным, у Тиммы всегда с собой было три телефона — один с американской симкой, другой с российской и третий с латвийской. Все они сейчас находятся у российских криминалистов.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее стало известно, что Анна Седокова постепенно возвращается к активной работе. Она получила сразу несколько предложений о работе от федеральных каналов, а также откровенно пообщается или с Андреем Малаховым, или с Ксенией Собчак.