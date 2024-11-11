«Просто невероятно!»: жюри раскрыло участника в маске Кошки Фараона в шоу «Аватар»

46-летняя певица Диана Гурцкая в маске Кошки Фараона покинула шоу «Аватар». Об этом стало известно в недавнем выпуске передачи.

В крайнем выпуске «Аватара» в номинацию на вылет попали Кошка Фараона, Шамаханская царица и Перун. Сергей Лазарев, член жюри, предположил, что под маской последнего скрывается Сергей Бурунов, но ошибся. Зато судьи разгадали Кошку Фараона. Марк Тишман уверенно заявил, что это Диана Гурцкая, и не прогадал. Артистка появилась на сцене в образе total black, который дополнила массивными серьгами.

«Диана, здравствуй, дорогая, это просто невероятно то, что ты сделала. По голосу мы тебя не узнали. Только в ответах что-то зацепило Марка. Это такое перевоплощение, просто шок! Марк сейчас рвет на себе волосы», — высказался Лазарев.

Диана не расстроилась ранним вылетом из проекта. Певица поблагодарила судей и отметила важность участия в шоу.

«Это замечательный момент в моей жизни. Скажу честно, проект для меня очень важен и нужен на сегодняшний день. Я вовлекла сына своего, мы вместе все разучивали. Было круто!» — резюмировала артистка.

Ранее пластический хирург раскрыла, что делала со своим лицом Диана Гурцкая. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».