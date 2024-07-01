Ругал и бил за проигрыши на соревнованиях: дочь Пьера Нарцисса простила его после обвинений в домашнем насилии

Дочь Нарцисса Каролина-Кристель прежде признавалась общественности в том, что звездный отец поднимал на нее руку. Однако после смерти певца девушка отпустила все обиды и простила родителя.

Дочь Шоколадного зайца поделилась личной историей в программе «МАЛАХОВ». 17-летняя наследница напомнила гостям в студии, что когда от нее прозвучали обвинения в домашнем насилии, то она была еще совсем ребенком и могла преувеличить проблему.

Теперь же Каролина-Кристель пересмотрела свое отношение к отцу и его поступкам. По ее словам, на самом деле все было не так страшно, как изначально представлялась. В 2017 году говорилось, что Нарцисс мог ударить дочь за проигрыш на соревнованиях, но все-таки девушка простила покойного отца.

«Мне кажется, все дети так переживают какие-то ругательства со стороны родителей, ссоры. И мне кажется, надо было чуть повзрослеть и понять, что все нормально», — заявила дочь певца.

Ранее стало известно, что у Каролины-Кристель есть брат. 21-летний молодой человек доказал с помощью ДНК-экспертизы, что Пьер Нарцисс его отец.