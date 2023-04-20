Рудковская восхитилась упругими ягодицами Киркорова и раскрыла его будущие модификации тела

В последние месяцы перемены во внешности Филиппа Киркорова активно обсуждает вся общественность. Певец откачал себе жир, сделал пресс, грудные мышцы, перекрасил волосы и бороду в белый цвет и начал носить голубые линзы. А после недавнего концерта его заподозрили еще и в увеличении ягодиц. Поклонники не смогли проигнорировать эти упругие бедра, так как артист слишком активно тряс ими в обтягивающем трико. Сам исполнитель заявлял, что усовершенствовал все, что хотел, и теперь намерен остановиться. Однако подруга Филиппа Яна Рудковская считает, что под нож хирурга он все-таки еще ляжет.

Продюсер одна из первых отреагировала на новый образ певца. Она заявила, что он прекрасно выглядит, и Тимур Хайдаров выполнил свою работу на «отлично», так как ему удалось сделать из Киркорова вновь 30-летнего. Не прошла мимо супруга Евгения Плющенко и упругих ягодиц друга.

«Давайте просто свыкнемся с истиной, что через 50 лет единственный из нас, кто останется при таких бедрах, прессе и красоте, по-прежнему будет только Филипп Киркоров», - поделилась своими мнением Яна.

Также Рудковская предположила, как еще Филипп сможет усовершенствовать себя в будущем. По ее словам, ему теперь осталось переходить только на новые технологии и делать из себя человека-киборга.

«Еще через 30 у него появится бионический протез, а из глаз начнут бить лазеры, потому что Король вечен!» - написала в личном блоге продюсер.

Напомним, что недавно Филипп Киркоров подтвердил, что находится в романтических отношениях. Он признался, что влюблен и все изменения во внешности были сделаны для его второй половинки, чтобы она получала эстетическое удовольствие, когда смотрит на своего избранника.