55-летний Филипп Киркоров подтвердил роман и заявил, что в его жизни «поселилась любовь»

Филипп Киркоров относится к числу тах звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певец готов обсудить с публикой не только скандалы коллег, но и свою личную жизнь. Уже несколько месяцев ходили слухи, что мужчина состоит в отношениях, правда, подтверждения им не было. На этот Киркоров дал интервью изданию StarHit и поделился некоторыми деталями своего романа.

Как выяснилось, уже три месяца Филипп счастлив в отношениях. Любовь настолько окрылила исполнителя хита «Зайка моя», что ради второй половинки он решился на преображения во внешности.

«В моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом», — высказался певец.

Киркоров не скрывает своей радости и заявил, что «на старости лет» его сердце вновь не свободно. Правда, кто именно покорил артиста — неизвестно. Имя избранницы мужчина не стал раскрывать.

Ранее мы писали о том, что 55-летний Филипп едва не потерял сознание на шоу «Маска». Киркоров сообщил, что в прямом эфире у него «затряслись ноги, руки». Что именно тогда произошло — узнаете здесь.