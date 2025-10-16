Рудковская рассказала, зачем хочет купить дачу Фаберже

Яна Рудковская и Евгений Плющенко хотят сделать из дачи ювелира Карла Фаберже в Выборгском районе Петербурга бутик-отель с антиквариатом. Но для начала ее нужно восстановить, а на это необходимо сотни миллионов рублей. Планами продюсер поделилась с Kp.ru.

Яна рассказала, как возникла идея приобрести дачу Фаберже.

«В нашем подмосковном доме много предметов искусства и антиквариата. После Олимпиады Евгений заработал очень большие деньги, и мы решили их вложить в предметы, которые принадлежали последнему российскому императору Николаю II и всей семье Романовых. Так мы постепенно собрали большую коллекцию вещей с историей — там и мебель, и бронза, и серебро, и живопись. А также последние фотографии Николая II из Тобольска. Думаю, это наиболее ценные вещи из нашей коллекции», – поделилась она.

По словам Рудковской, эти уникальные снимки имеют свою историю.

«Их на аукционе, где они были самым дорогим лотом, приобрел мой бывший муж Виктор Батурин. Когда он вышел на свободу, в знак благодарности за то, что я одна поднимала наших детей, когда он находился в заключении, мне был подарен этот альбом. Я даже боюсь называть сумму, которую он заплатил за этот лот. Помимо фотоальбома, он оставил мне еще одну редкую вещь — сервиз Наполеона Бонапарта», – вспомнила Яна.

За последние 15 лет Рудковская и Плющенко приобрели еще много антиквариата. По ее словам, они возвращали на Родину проданные на аукционах сокровища. Накопилось всего так много, что появилась идея собрать все в одном красивом месте. Чтобы люди тоже смогли полюбоваться на эту красоту.

«В идеале мы хотим сделать бутик-отель, где эта выставка уникальных вещей будет находиться постоянно», — поделилась планами продюсер.

Выбор пал на дачу Фаберже, которую до революции называли «малым Эрмитажем» за ее роскошь. Однако сейчас усадьба находится в плачевном состоянии.

«Там два корпуса. К сожалению, спальная часть полностью обрушилась. Да и в главном корпусе живого места нет. Он еще стоит, но вот-вот рассыплется», – пояснила она.

По ее словам, серьезный ущерб памятнику нанесли искатели кладов. Еще 10 лет назад все выглядело прилично, но потом появились слухи, что сын Фаберже перед побегом за границу оставил там тайник с бриллиантами.

«И началось... Тут все перекопано. Историки говорят: это полная чушь! Но людям хочется верить. Мы знаем, что у Фаберже был за печкой сейф. Но его уже вытащили из стены, и теперь мы никогда не выясним, что в нем было», – рассказала Яна.

На восстановление усадьбы, по самым скромным подсчетам, потребуется около 400 млн рублей.

Параллельно пара рассматривает и другие исторические усадьбы в Подмосковье и Калужской области, но дача Фаберже остается приоритетом. Торги намечены на январь будущего года.

Ранее мы писали о том, что Рудковская продает квартиру в центре Москвы с люксовой мебелью за 120 млн рублей.