Рудковская продает квартиру в центре Москвы с люксовой мебелью за 120 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы вместе с люксовой мебелью и паркингом. Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко рассчитывает получить 120 миллионов рублей.

Как выяснил Telegram-канал Readovka, элитная недвижимость площадью 155 квадратных метров расположена в районе Красная Пресня. В квартире четыре комнаты, два балкона, два санузла и просторная гардеробная.

Бонусом новым владельцам достанется зеркало Fendi и даже альбомы Джона Леннона и группы The Beatles.

Отмечается, что квадратный метр в 12-этажном доме стоит порядка 740 тысяч рублей. Таким образом, Рудковская рассчитывает выручить 114 миллионов за квартиру и еще 6 миллионов за интерьер и предметы мебели.

В собственности у Яны также есть квартиры на Тверской и в Сочи. Сама же продюсер вместе с Плющенко и детьми живет в 3-этажном особняке на Рублевке.

Ранее Рудковская объявила о желании приобрести памятник архитектуры 1901 года. Она отметила, что постройка находится в «плачевном состоянии» и требует восстановления. Однако в искренность намерений продюсера мало кто верит.