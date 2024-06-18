«Эдита Пьеха – икона стиля, а здесь Оля»: Калашникова объяснила, почему Бузова не должна обижаться на Баскова

Певица и модель Анна Калашникова прокомментировала перепалку коллег Николая Баскова и Ольги Бузовой. По ее словам, исполнительница не должна обижаться на слова ведущего, так как в соцсетях исполнительницы много фотографий в открытых нарядах. Также знаменитость напомнила, что певица увела чужого мужа, имея в виду своего гражданского супруга Ивана.

Комментарий Калашниковой приводит сайт mk.ru.

«Кому-кому, но не Бузовой обижаться на Колю», - сказала модель и сравнила певицу с Эдитой Пьехой. По мнению Анны, Пьеха является «уважаемой дивой» и ее обида в таком случае была бы понятна.

«Эдита Станиславовна – икона стиля – всегда появляется в роскошных закрытых нарядах. Или Ирина Понаровская… А здесь Оля», - продолжила Калашникова.

На замечание журналиста, что и у нее много кадров в открытой одежде, модель говорит: пока есть фигура – ее нужно показывать.

«Но я, в отличие от Бузовой, не увожу чужих мужей», - добавила Калашникова.

Она рассказала, что Ольга знала про ее отношения с Иваном. Позже выяснилось: мужчина тратил на певицу миллионы за спиной девушки.

«Пусть лучше задумается над своим поведением, нежели обижает всеми любимого Колю Баскова», - дала совет Бузовой Анна.

Ранее Басков отреагировал на слова подруги Ольги – Марии Погребняк. Блогер обвинила его в деградации и распущенности. Певец в свою очередь припомнил ей драку с Миланой Тюльпановой и заявил, что женщина должна вести себя достойно.