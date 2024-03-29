«Рубцы заживают не очень хорошо»: новая внешность Аллы Пугачевой напугала врачей

Пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала новую внешность певицы Аллы Пугачевой. По ее словам, у артистки заметны большие проблемы с мимикой и поменялся взгляд.

Комментарий специалиста приводит сайт mk.ru.

Она указала на использование певицей фото-фильтров в последнее время. Однако скрыть проблемы фотошопом уже не получается. Байрамукова обратила внимание на то, что Пугачева всегда прикрывает лицо волосами или головным убором.

«Видимо, после операций рубцы заживают не очень хорошо», - предположила специалист.

Она считает, что на внешности Пугачевой отрицательно сказались многочисленные пластические операции. Из-за частых вмешательств страдает кровообращение, ухудшается качество кожи.

«У Пугачевой большие проблемы с мимикой – она у нее стала неестественной», - указала Байрамукова и отметила изменившийся взгляд Примадонны.

Если сравнить новую внешность с фотографиями 90-х годов, то разница будет очень заметна, говорит специалист. Проблемы с внешностью, считает она, - следствие стресса и проживания в непривычном климате. Пугачева привыкла к московскому климату, а резкая смена негативно отразилась на внешности. Врач посоветовала артистке отказаться от пластики в пользу косметологии.

Ранее сообщалось, что Пугачеву могут признать в России иноагентом. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица обрадовалась этому. Он напомнил, что Примадонна уже просила о признании иноагентом вслед за мужем.