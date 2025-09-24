«Очень люблю»: Рубальская отдала песню Пугачевой Киркорову

Советская и российская поэтесса, автор текстов песен, переводчица и телеведущая Лариса Рубальская отмечает 80-летие. Она рассказала в интервью Kp.ru, что на юбилейном концерте ее песню из репертуара Аллы Пугачевой будет петь Филипп Киркоров.

Песни Рубальской есть в репертуаре всех звезд российской эстрады. Ее хит «Живи спокойно, страна! Я у тебя всего одна!» исполняла Алла Пугачева. Именинница рассказала, что на ее концерте композиция будет звучать из уст Филиппа Киркорова.

«Будет петь Филипп Киркоров, которого я очень люблю», – призналась женщина.

Поэтесса не так давно сама стала артисткой и выступает с гастролями. Она попробовала себя в драматическом жанре. Зрители могут увидеть ее 30 сентября и 5 октября на сцене Центрального Дома литераторов в спектакле «Уроки счастья». Звезда играет в нем главную роль.

