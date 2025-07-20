«РПП вошло в чат»: исхудавшая Рената Литвинова призналась, что мало ест и пьет много шампанского
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Уехавшая с начала СВО во Францию Рената Литвинова рассказала о ежедневных действиях, которые помогают ей оставаться в форме. Режиссер призналась, что у нее есть «пищевой грех» — звезда любит «налегать» на шампанское.
58-летняя артистка отличается стройной фигурой. В последнее время подписчики даже заподозрили Ренату в анорексии, но она никак не реагирует на эти слухи. Литвинова признается, что у нее есть собственные «рецепты красоты»: каждое утро звезда занимается теннисом, а после идет плавать на море. Помимо этого, режиссер любит тренироваться в тренажерном зале или дома с гантелями или резинками.
Рацион знаменитости достаточно скромен. На завтрак она выпивает чашку кофе, на обед ест скромную порцию рыбы.
«Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчета бокалов — вот в этом и состоит весь мой пищевой грех. Радоваться важнее», — рассказала Рената в своем Telegram-канале.
В комментариях далеко не все оценили питание звезды. Многие поинтересовались, ест ли Литвинова на ужин, поскольку о нем артистка ничего не написала. Некоторым показалось, что у Ренаты есть проблемы с пищевым поведением.
«РПП (расстройство пищевого поведения — прим. «Страсти») вошло в чат»; «Я знатно триггернулась гламуризацией РПП», — пишут они.
В 2022 году Рената Литвинова осудила спецоперацию на Украине и покинула Россию. С тех пор артистка живет во Франции.
Напомним, недавно режиссер удивила фанатов, появившись на публике в изысканном черном платье в пол со странным вырезом в форме замочной скважины.