58-летняя актриса Рената Литвинова поразила поклонников новым фото в платье со странным декольте
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Российская актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова снова удивила подписчиков своим нарядом. В соцсети звезда разместила новое фото, сделанные на очередном светском рауте.
На кадрах проживающая сегодня во Франции Рената Литвинова предстала в изысканном черном платье в пол со странным вырезом в форме замочной скважины в зоне декольте. Подписчики отдельно подметили, что наряд 58-летней актрисы подчеркивает ее заметно похудевшую фигуру.
Свой образ телеведущая дополнила солнцезащитными очками, массивным браслетом, фирменной укладкой и красной помадой. Особенно фанатов «зацепило» ретро-настроение фотографий. Фолловеры пишут: «Самая красивая девушка», «Сама элегантность. Обожаю», «Дива».
Недавно Рената Литвинова в Лондоне презентовала свой фильм «Северный ветер». Кинокартина повествует о фантастическом мире, где все время царит матриархат. По словам режиссера, это пророческое кино.
Ранее мы писали о том, как суд отменил взыскание долга по коммунальным платежам с Ренаты Литвиновой.