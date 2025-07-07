НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июля 2025, 17:19
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58-летняя актриса Рената Литвинова поразила поклонников новым фото в платье со странным декольте

58-летняя Рената Литвинова удивила фанатов декольте в форме замочной скважины.
58-летняя актриса Рената Литвинова поразила поклонников новым фото в платье со странным декольте

© Starface.ru

Российская актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова снова удивила подписчиков своим нарядом. В соцсети звезда разместила новое фото, сделанные на очередном светском рауте.

На кадрах проживающая сегодня во Франции Рената Литвинова предстала в изысканном черном платье в пол со странным вырезом в форме замочной скважины в зоне декольте. Подписчики отдельно подметили, что наряд 58-летней актрисы подчеркивает ее заметно похудевшую фигуру.

58-летняя актриса Рената Литвинова поразила поклонников новым фото в платье со странным декольте

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Свой образ телеведущая дополнила солнцезащитными очками, массивным браслетом, фирменной укладкой и красной помадой. Особенно фанатов «зацепило» ретро-настроение фотографий. Фолловеры пишут: «Самая красивая девушка», «Сама элегантность. Обожаю», «Дива».

Недавно Рената Литвинова в Лондоне презентовала свой фильм «Северный ветер». Кинокартина повествует о фантастическом мире, где все время царит матриархат. По словам режиссера, это пророческое кино.

Ранее мы писали о том, как суд отменил взыскание долга по коммунальным платежам с Ренаты Литвиновой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Теги:
Рената Литвинова
франция
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