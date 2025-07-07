58-летняя актриса Рената Литвинова поразила поклонников новым фото в платье со странным декольте

Свой образ телеведущая дополнила солнцезащитными очками, массивным браслетом, фирменной укладкой и красной помадой. Особенно фанатов «зацепило» ретро-настроение фотографий. Фолловеры пишут: «Самая красивая девушка», «Сама элегантность. Обожаю», «Дива».

Недавно Рената Литвинова в Лондоне презентовала свой фильм «Северный ветер». Кинокартина повествует о фантастическом мире, где все время царит матриархат. По словам режиссера, это пророческое кино.

Ранее мы писали о том, как суд отменил взыскание долга по коммунальным платежам с Ренаты Литвиновой.