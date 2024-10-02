«Как закалялась сталь... Это про нас!»: Юлия Ковальчук показала фото поцелуя с Чумаковым в годовщину свадьбы

Певица Юлия Ковальчук опубликовала фото, на котором целовала мужа Алексея Чумакова. Этим кадром артистка сообщила, что они отмечают годовщину свадьбы.

Экс-солистка «Блестящих» призналась, что 11 лет назад сказала «да» Чумакову и стала его женой. С тех пор звезды никогда не расставались. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

В личном блоге Юлия показала, как они с мужем отмечают праздник образования семьи. Супруги заказали шарики в виде сердца и цифры «11», чтобы сделать снимок для соцсетей.

«Как закалялась сталь... Это про нас! 11 лет – стальная», - сообщила Ковальчук.