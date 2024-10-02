«Как закалялась сталь... Это про нас!»: Юлия Ковальчук показала фото поцелуя с Чумаковым в годовщину свадьбы
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Певица Юлия Ковальчук опубликовала фото, на котором целовала мужа Алексея Чумакова. Этим кадром артистка сообщила, что они отмечают годовщину свадьбы.
Экс-солистка «Блестящих» призналась, что 11 лет назад сказала «да» Чумакову и стала его женой. С тех пор звезды никогда не расставались. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.
В личном блоге Юлия показала, как они с мужем отмечают праздник образования семьи. Супруги заказали шарики в виде сердца и цифры «11», чтобы сделать снимок для соцсетей.
«Как закалялась сталь... Это про нас! 11 лет – стальная», - сообщила Ковальчук.
В комментариях звезд поздравили с важной датой как поклонники, так и коллеги. Они пожелали супругам долгих лет совместной жизни.
Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают двух дочерей. Второго ребенка певица родила в 2023 году. Девочек супруги скрывают от общественности, так как стараются оградить их от проблем, связанных с публичностью.
Ранее Алексей Чумаков опубликовал редкое видео с годовалой дочкой.