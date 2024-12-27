Розовые волосы и измененное лицо: как сейчас выглядит эпатажная певица Жанна Агузарова

В Сети опубликовали новое фото певицы Жанны Агузаровой, которая в последние годы почти не появляется на публике. Артистка приняла участие в съемках новогодней передачи «Песни от души». Снимок публикует Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

Несмотря на то, что Агузарова не завершила музыкальную карьеру, увидеть ее на светских мероприятиях или ТВ — большая редкость. Впервые за долгое время она вышла в свет только на премии «МУЗ-ТВ» летом этого года, где общаться с представителями прессы отказалась. Она вышла на сцену, забрала свою награду и, попозировав фотографам, убежала.

Однако после этого Жанна решила продолжить возрождать карьеру. Так, недавно она приняла участие в съемках ТВ-шоу. На кадре, который распространился в Сети, певица была с розовыми волосами и ярким макияжем. Образ она подобрала рокерский. Также было заметно, как сильно изменилась артистка. Поклонники уже давно обсуждают, что Агузарова часто посещает косметолога и пластического хирурга.