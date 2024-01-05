«Рождественские встречи» Пугачевой в Израиле: появился список вероятных гостей

Продюсер Лавров рассказал, кого Пугачева может позвать на «Рождественские встречи», об этом сообщает News.ru.

По словам продюсера Сергея Лаврова, если бы Алла Пугачева задумала проводить «Рождественские встречи» в Израиле, она бы позвала в основном звезд, которые признаны в России иностранными агентами.

Так, среди гостей праздничного мероприятия могли бы оказаться Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ), Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ), Анатолий Белый*(признан иноагентом на территории РФ), Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) и многие другие, рассказал Лавров.

«Прибежала бы Светлана Лобода, прилетела бы Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это попса, и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова», — предположил продюсер.

Ранее Игорь Корнелюк рассказал, что Пугачева вела «Рождественские встречи» на адреналине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

*признан(а) иноагентом на территории России.