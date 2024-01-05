Корнелюк рассказал, что Пугачева вела «Рождественские встречи» на адреналине. Об этом сообщает News.ru.

По словам певца, из-за того, что программа снималась в декабре, Алла Пугачева очень часто болела, но это не мешало ей выходить на сцену.

«Декабрь — простудное время, и она была не очень здорова. Она активно себя распевала и на адреналине выходила на сцену и пела, хотя я понимал, что петь ей было непросто, она была простужена», — рассказал он.

Игорь Корнелюк признался, что выступать на «Рождественских встречах» было очень почетно и многие артисты стремились к тому, чтобы их пригласили на концерт.

Сам Корнелюк несколько раз принимал участие в съемках концерта. Он исполнял свои хиты «Мало ли», «Дым» и «Билет на балет».

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