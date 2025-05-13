Рождественская рассказала об отце и Муслиме Магомаеве, который удивил соседа

Переводчица, фотограф, журналист Екатерина Рождественская поделилась воспоминаниями о детстве и отце, которого никогда не забывает. Женщина дала интервью Клео.ру.

Рождественская вместе с Илзе Лиепой и Александрой Захаровой представляют спектакль-откровение «Династии». Екатерина призналась, что хотела передать зрителям атмосферу детства.

«Сегодня, рассказывая о родителях, мне хотелось, чтобы каждый зритель тоже окунулся в детство, тоже вспомнил о своих родных. И оказавшись в этих воспоминаниях, стал чуточку добрее. А это именно то, чего сейчас так отчаянно нам всем не хватает. А вообще, когда меня спрашивают: "как часто я вспоминаю папу?", то я отвечаю, что я его не вспоминаю, а просто не забываю», – поделилась журналистка.

Звезда отметила, что в ее памяти часто всплывают разные картинки – письма, написанные почерком отца, портреты и другие вещи. Она хранит кружку, в которую наливала горячий чай для родителя. Еще ей очень нравилось отдыхать с родителями. К примеру, в Коктебеле ее отец прочитал легендарные строки из своего стихотворения «Дочке».

Екатерина призналась, что именно пятилетний возраст запомнила лучше всего. Тогда у них дома были звездные гости: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Евгений Евтушенко. Магомаева она назвала хорошим другом отца, который был ему как родственник. Он часто оставался у них на ночь и репетировал. По ее словам, однажды к ним пришел недовольный сосед. Он думал, что так сильно играет радио.

«Посмотрев на него лукаво, бабушка громко позвала: "Мусик!" И на пороге появился он – Магомаев собственной персоной. Тогда сосед произнес фразу, которая стала одной из наших любимых семейных: "Муслим Магометович, почту за честь под вас заснуть!"» – поделилась Рождественская.

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