Рожденная весной этого года дочь Равшаны Курковой уже снялась в кино

Дочь актрисы Равшаны Курковой, рожденная весной 2023 года, уже снялась в сериале. По словам знаменитости, она стала героиней проекта «Предпоследняя инстанция».

Об этом сообщает сайт StarHit.

Для Самиры (так зовут дочь актрисы) это уже вторая роль. Первую она исполнила, находясь в животе у матери. В сериале «Контакт» Куркова была беременной не только по сценарию, но и в реальности.

43-летняя актриса назвала дочь «любовью» и показала ее фотографии.

В Сети отметили, что ребенок похож на брата – Гаспара. Отец девочки неизвестен. Напомним, что Куркова родила сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Мальчик появился на свет в 2020 году. Два года назад Куркова рассталась с предпринимателем.

Примечательно, что она показала сына только спустя год после родов.

Ранее сообщалось, что у Амаряна родился ребенок. Малыш появился на свет в ноябре 2023 года. Фото новорожденного показала избранница бизнесмена.