«Рожать никогда не поздно»: Ксения Бородина задумалась о беременности после 40 лет

Телеведущая Ксения Бородина задумалась о рождении ребенка после 40 лет. Она выразила уверенность, что в этом возрасте у матери есть больше возможностей уделить достаточно внимания малышу.

«Я вообще считаю, что рожать никогда не поздно, если это не грозит вашему здоровью и здоровью малыша», - написала Ксения в своем Telegram-канале.

Она также высказалась о своем опыте и отметила, что после рождения дочерей Маруси и Теоны ощущала, что уделяет недостаточно внимания воспитанию наследниц.

«Если раньше я сильно ощущала нехватку своего внимания Марусе и Тее из-за высокой занятости, то сейчас я понимаю, что нет уже того чувства вины, тревоги и гонки за реализацией. Я осознаннее подхожу ко многим вопросам», —написала Ксения в своем Telegram-канале.

Бородина также обратилась к своим подписчицам с вопросом, какие сложности они видят в «позднем материнстве».

Напомним, в 2025 году 42-летняя Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова и столкнулась с хейтом. Пользователи Сети, как и звезды шоу-бизнеса, считают, что он — не пара Ксении из-за разницы в заработке и возрасте.

Ранее Ксения Бородина высмеяла Ксению Собчак, которая предрекла ей скорый развод с Сердюковым. Она также пожелала «блондинке в шоколаде» семейного счастья.