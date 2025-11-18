«Пук в воздух»: Бородина ответила Собчак, которая пообещала ей скорый развод

Бородина ответила на слова Собчак о ее скором разводе с Сердюковым. Об этом стало известно из соцсетей.

В недавнем интервью с Прохором Шаляпиным Ксения Собчак вдруг заявила, что Ксения Бородина скоро разведется. Она не привела никаких доказательств этого факта, а в соцсетях поползли слухи, что телеведущая явно что-то знает.

В итоге Бородиной пришлось комментировать в блоге высказывание коллеги. По ее словам, так Собчак пытается вызвать ее к себе на интервью.

«Это был пук в воздух. Типа, ты ко мне не идешь на интервью, буду тебя покусывать теперь. Но это не поможет. Я все равно не пойду на интервью. Я вот ей развода не желаю и никогда не желала. Как и любой женщине, ей бывает нелегко, я уверена в этом, пусть наоборот живет долго и счастливо», — заявила она.

