«Рожать больнее»: звезда Comedy Club легла под нож скандального хирурга Тимура Хайдарова

Екатерина Шкуро сделала пластику у скандального хирурга.

24-летняя звезда Comedy Club призналась, что она ради перенесла операции, сделанные в клинике Тимура Хайдарова, чтобы преобразиться после вторых родов.

Екатерина перенесла абдоминопластику, липосакцию и коррекцию груди, а также ушила диастаз. Шкуро не стала скрывать, что действительно боялась ложиться под нож скандального хирурга, однако все оказалось не так плохо, так как вмешательство оказалось не таким болезненным.

На данный момент актриса все еще держит в секрете свои внешние изменения и никому их не показывает, так как ждет своего полного восстановления.

«Знайте, рожать больнее! Я настраивалась на гораздо сильные боли, на гораздо долгий послеоперационное восстановление и реабилитацию. Но я спокойно встала и пошла. И это притом, что я не ела почти двое суток. Это не больнее, чем кесарево, я спокойно хожу, сплю и мне не больно. Болит только живот, будто вчера пресс пять часов качала», — отметила актриса в личном блоге.

Девушку поддержала бывшая жена футболиста Павла Погребняк Мария, которая также недавно оперировалась в клинике Тимура Хайдарова. Блогерша пожелала удачи и сил Екатерине, а также подчеркнула, что все будет хорошо.

Ранее мы писали о том, что хирург Тимур Хайдаров оказался в центре нового скандала.