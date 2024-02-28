«Рожали в ванне»: Гоген Солнцев стал отцом в 43 года

43-летний шоумен Гоген Солнцев стал отцом, несколько дней назад у него родился сын. Об этом рассказала тетя Солнцева Светлана Черепанова. По ее словам, роды проходили в ванне.

«Да, действительно, у Гогена несколько дней назад родился здоровый мальчик весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Рожали в домашних условиях, в ванне», - сообщила родственница изданию StarHit.

Солнцев присутствовал на родах и перерезал пуповину. Имени у младенца пока нет: родители думают назвать его Елизаром или Клавдием.

Тетя не раскрыла личность матери мальчика и призвала дождаться комментариев шоумена. В настоящее время он занят «памперсами и бутылочками», отметила тетя Солнцева.

Ранее он опубликовал фотографию в соцсетях, на которой держит руку новорожденного. Солнцев подписал под фото, что в его жизни «не было большего счастья, чем это».

Продюсер Диана Бичарова назвала публикацию «вбросом для новой программы». Она выразила уверенность, что Солнцев стал крестным отцом.