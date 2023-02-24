«Рожайте детей»: 60-летняя жена Александра Малинина предъявила маленького ребенка

60-летняя жена певца Александра Малинина Эмма предъявила ребенка и призвала рожать детей. Всего у женщины трое детей, и все они совершеннолетние.

Под фотографией с маленькой девочкой Малинина написала, как важно рожать желанных детей. «Нежелание матери иметь ребенка, когда она узнает о своей беременности, может быть решающим для человека… Я всегда говорю: рожайте детей желанных», - написала она.

По мнению Малининой, которая по профессии является акушером-гинекологом, желанные дети «найдут свой путь и счастье в жизни». Другим же придется бороться за эту жизнь – для достижения высот им приходится тратить огромное количество энергии, рассуждает Малинина.

Подытожив, она отметила, что «ментальное здоровье закладывается с первой секунды, когда мама узнает о будущем ребенке».

Поклонники отметили, как внучка на фотографии похожа на Эмму. Жена Малинина написала: «Да, очень похожа».

Ранее поклонница написала Малининой в соцсетях о физической форме ее 64-летнего мужа.